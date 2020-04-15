Okko покажет россиянам необычную Белоснежку

В ожидании поцелуя находится не прекрасная девушка, а семеро проклятых принцев.

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам ремейк известной сказки о Белоснежке "Красные туфельки и семь гномов". Создатели мультфильма поменяли местами оригинальные гендерные роли – в ожидании поцелуя находится не прекрасная девушка, а семеро проклятых принцев. Об этом сообщает "Лента.ру".

Мультфильм появится на сайте онлайн-кинотеатра 15 апреля. История расскажет о девушке из сказочного королевства. Однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть, и превращаешься в классическую красавицу-принцессу. Семь принцев, заколдованные злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

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Видео: YouTube / iVideos