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Okko покажет россиянам необычную Белоснежку

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В ожидании поцелуя находится не прекрасная девушка, а семеро проклятых принцев.

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам ремейк известной сказки о Белоснежке "Красные туфельки и семь гномов". Создатели мультфильма поменяли местами оригинальные гендерные роли – в ожидании поцелуя находится не прекрасная девушка, а семеро проклятых принцев. Об этом сообщает "Лента.ру".

Мультфильм появится на сайте онлайн-кинотеатра 15 апреля. История расскажет о девушке из сказочного королевства. Однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть, и превращаешься в классическую красавицу-принцессу. Семь принцев, заколдованные злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

Ранее мы писали, что вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд.

Видео: YouTube / iVideos

Теги: белоснежка, онлайн-кинотеатр okko, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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