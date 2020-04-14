Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Режиссером ленты выступил Этан Сполдинг.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в сети появился трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале анимации.

Анимационный фильм называется "Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge". В ролике появляются такие герои вселенной, как Соня Блейд, Скорпион, Саб-Зиро и другие классические персонажи Mortal Kombat.

Известно, что над проектом работал режиссер Этан Сполдинг. Премьера мультфильма анонсирована на 14 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что Джеймс Ганн заявил, что пандемия не повлияет на выход "Отряда самоубийц 2".

Видео:Mortal Kombat