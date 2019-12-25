Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали на млн рублей за фильмы с ЛГБТ-сценами

Штраф назначен по трем протоколам, объединённым в одно дело.

В Петербурге суд оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр Okko за показ сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних. Об этом рассказала объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Штраф назначен по трем протоколам, объединённым в одно дело. Нарушения в работе выявили сотрудники Роскомнадзора. Они выявили, что на платформе с маркировкой "16+" демонстрируются 16 художественных фильмов с ЛГБТ-сценами.

За аналогичные нарушения Смольнинский суд Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей ПАО "Ростелеком".

Фото: Piter.TV