Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" вышло в кругосветку

Поход судна приурочен к 200-летию открытия Антарктиды Россией.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта на этой неделе. О целях его кругосветки рассказала пресс-служба Росгеологии.

Судно Балтийского флота дважды пересечет экватор и пройдет три океана. Ему предстоит заново определить координаты южного магнитного полюса планеты. На "Адмирале Владимирском" проведут океанографические и метеорологические исследования антарктических вод.

Экспедиция Русского географического общества подойдет к концу 6 июня следующего года.

Ранее мы сообщали, что построенный в Петербурге корабль "Гремящий" вышел в Белое море.

Фото: Минобороны РФ