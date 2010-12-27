  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" вышло в кругосветку
Сегодня, 23:13
34
arteliseev

Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" вышло в кругосветку

0 0

Поход судна приурочен к 200-летию открытия Антарктиды Россией.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта на этой неделе. О целях его кругосветки рассказала пресс-служба Росгеологии.

Судно Балтийского флота дважды пересечет экватор и пройдет три океана. Ему предстоит заново определить координаты южного магнитного полюса планеты. На "Адмирале Владимирском" проведут океанографические и метеорологические исследования антарктических вод.

Экспедиция Русского географического общества подойдет к концу 6 июня следующего года. 

Ранее мы сообщали, что построенный в Петербурге корабль "Гремящий" вышел в Белое море.

Фото: Минобороны РФ

 

Теги: адмирал владимирский, антарктида, кронштадт, кругосветка, экспедиция, южный магнитный полюс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии