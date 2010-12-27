Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" вышло в кругосветку

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта на этой неделе. О целях его кругосветки рассказала пресс-служба Росгеологии.
Судно Балтийского флота дважды пересечет экватор и пройдет три океана. Ему предстоит заново определить координаты южного магнитного полюса планеты. На "Адмирале Владимирском" проведут океанографические и метеорологические исследования антарктических вод.
Экспедиция Русского географического общества подойдет к концу 6 июня следующего года.
Ранее мы сообщали, что построенный в Петербурге корабль "Гремящий" вышел в Белое море.
Фото: Минобороны РФ
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