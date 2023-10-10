Охтинский центр эстетического воспитания отремонтировали по поручению Путина

Работы выполнили по поручению президента к 50-летию учреждения — победителя конкурса лучших детских школ искусств.

Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красногвардейского района посетил Охтинский центр эстетического воспитания на улице Маршала Тухачевского. Капитальный ремонт главного здания завершили в прошлом году — к 50-летнему юбилею учреждения и по поручению президента России.

В прошлом году мы выполнили поручение Президента России — открыли после ремонта главное здание Охтинского центра эстетического воспитания, в год его 50-летия. Центр — победитель общероссийского конкурса на звание лучшей детской школы искусств. Горожане просили ускорить завершение работ. Мы выполнили просьбу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В ходе капитального ремонта полностью обновили учебный корпус с музыкальными и теоретическими классами, театральным репетиционным залом, музыкальной гостиной и малым концертным залом. Большой концертный зал на 425 мест теперь оснащён профессиональной архитектурной акустикой, современным световым, звуковым и видеооборудованием. В фойе установлен цифровой электронный орган.

Особое внимание уделили фасаду: отреставрированы аллегорические фигуры "Музыка" и "Театр" над главным входом.

Для центра закупили 210 музыкальных инструментов — концертные рояли, баян, аккордеон, оркестровый вибрафон, тубулярные колокола, клавишные гусли, клавесин и цифровой орган. Учебные классы оборудовали новой мебелью, интерактивными досками, мультимедийными комплексами. Для юных художников приобрели офортный станок, библиотеку пополнили 850 единицами учебной и нотной литературы.

На прилегающей территории установили малые архитектурные формы в виде музыкальных инструментов.

Охтинский центр эстетического воспитания — одно из крупнейших учреждений допобразования в сфере культуры Петербурга. На пяти площадках почти 2,4 тысячи детей обучаются музыке, изобразительному, декоративно-прикладному, архитектурному, хореографическому и театральному искусству.

