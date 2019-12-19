Охранники метро не пропустили подростка с травмированной ногой и велосипедом

Охранники вели себя грубо и не смогли объяснить мальчику закон.

В соцсети появилось видео, где петербургские охранники пытаются перекинуть велосипед подростка через турникет.

Инцидент произошел 8 марта. На съемке видно, как мальчик, обливаясь слезами, пытается отобрать своего "железного коня" из рук охранников. Однако это ему не удалось.

"Я мышцу порвал на ноге! Да как я домой-то дойду?! Как я домой дойду?! Я за проезд заплатил!", – пытался образумить мужчин подросток.

Все дело в том, что по приказу Минтранса РФ, в метро нельзя брать нескладные велосипеды, а только складные или детские. Чтобы провезти транспорт, нужно его упаковать.

Чем в итоге закончилась история – неизвестно.

Ранее мы писали, что "Яблоко" пикетирует в Петербурге против поправок в Конституцию.

Видео: "Вконтакте" / "Плохие новости".