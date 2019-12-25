Охранники магазина в Петербурге скрутили мужчину с ножом, пытавшегося украсть дорогой виски

Вора поймали за рукав, но он не сдался без боя.

Накануне, 25 октября, в супермаркете в доме №14 по улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе произошел инцидент, в ходе которого охранникам пришлось скрутить покупателя. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Как оказалось, мужчина хотел мимо кассы пронести бутылку дорогого виски, но его поймали за рукав. Вор попытался дать отпор, предпринял попытку бежать, сотрудники магазина догнали его на улице, но в этот момент он достал нож и стал им угрожать. Очевидец уточнил, что, когда вора обездвижили, он всячески оскорблял охранников и нецензурно выражался в присутствии пожилых людей и детей.

Ранее мы писали, что мужчина попытался ограбить ломбард на Просвещения.

Фото: Мегаполис, Piter.tv