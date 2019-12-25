Охранник Пулково год совращал девочек на сайтах знакомств

Мужчина представлялся подростком от 14 до 16 лет, вступал с девочками в переписки и общался через аудио- и видеосвязь.

В Петербурге работника охранного предприятия, расположенного в аэропорту Пулково, обвинили в совращении малолетних девочек через интернет. Об этом пишет пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2019 года, находясь на рабочем месте, подыскивал на сайте знакомств малолетних девочек. Мужчина писал им, представляясь подростком от 14 до 16 лет. Через аудио- и видеосвязь он склонял детей к развратным действиям и все фиксировал на свой мобильный телефон.

На счету злоумышленника как минимум три эпизода насильственных действий сексуального характера и два эпизода развратных действий. Следователи обыскали место жительства подозреваемого и место его работы. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны и другая техника.

Экспертам удалось восстановить удаленные видеозаписи, на которых запечатлены многочисленные факты совершения преступлений в отношении детей. По делу провели комплекс судебных экспертиз.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12-летний школьник совратил 8-летнего мальчика.

Фото: pixabay.com