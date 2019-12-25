В Петербурге охранник чуть не поджёг офис работодателя из-за невыплаченной зарплаты

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 4 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в бизнес-центр на Смоленской улице пришёл мужчина, который разлил бензин и угрожает поджогом. Об этом стало известно Piter.TV.

Как установили оперативники, угрозы исходили от 62-летнего пенсионера, который неофициально был трудоустроен охранником в одной из компаний, арендующей помещение в бизнес-центре. Он зашёл в офис, держа в руках бутылку и салфетку с зажигалкой, и потребовал у сотрудников компании выплатить ему зарплату за 1,5 месяца. В случае невыплаты мужчина обещал поджечь помещение. При задержании хулигана сотрудниками охраны компании жидкость из бутылки частично пролилась на пол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении задержанного составлен протокол об административном происшествии.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган из Архангельска угрожал взорвать дом на Фонтанке газом.

Фото: Pxhere