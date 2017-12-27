Охранник получил награду за спасение женщины из ледяной воды

За спасение женщины из реки Мойка охранника наградили нагрудным знаком.

Сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии Леонида Дудченко был награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени за спасение женщины, тонувшей в реке Мойке. Дудченко почётно награждал командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаркин.

Напомним, что ​​17 января сотрудник Росгвардии спас женщину, которая упала в Мойку. Инцидент произошел в парковой зоне Михайловского дворца, когда на дежурстве находился 62-летний награждённый Леонид Дудченко. Он услышал крики со стороны реки и заметил тонущую женщину. Он спустился к воде и вытащил пострадавшую на берег.

Фото: сайт Росгвардия