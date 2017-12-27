Сотрудник Росгвардии спас женщину, которая упала в Мойку

Женщина угодила в холодную реку и нашла своего спасителя.

Вчера, 17 января около трех часов дня, в парковой зоне Михайловского дворцы на дежурстве находился Леонид Дудченко, 62-летний работник отряда военизированной охраны филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по СПб и Ленобласти.

Совершая обход территории, он услышал крики со стороны реки Мойки и заметил в реке тонущую женщину. После чего он спустился к воде и вытащил пострадавшую на берег и отвёл в тёплое помещение, где женщина смогла согреться, и незамедлительно вызвал скорую помощь.

Причиной инцидента, по словам женщины, стало кормление уток. На берегу она оступилась и упала в ледяную воду. После произошедшего её госпитализировали в Мариинскую больницу, в настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Можно отметить, что до работы во ФГУП "Охрана" Росгвардии Леонид Дудченко более 20 лет проходил службу в отделе вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

Безопасность на территории парковой зоны Михайловского дворца обеспечивается силами пеших патрулей военизированных подразделений предприятия.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области