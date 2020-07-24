В медицинском учреждении Краснодара устанавливают причины конфликта.

Охранник российской больницы пригрозил разбить пациенту голову. Об этом сообщили очевидцы. Один из них опубликовал видео с угрозами сотрудника медицинского учреждения в социальных сетях. Известно, что инцидент произошел на территории Краснодарской городской клинической больницы.

На кадрах видно, что пациент и охранник начали перепалку друг с другом. В ходе спора представитель больницы начал нецензурно выражаться. Его оппонент не остался в стороне и тоже начал оскорблять обидчика.

Ты ниче не попутал? Давай, газуй отсюда охранник больницы

Спустя несколько секунд охранник предлагает пациенту выйти на улицу, чтобы сломать тому голову. Он также назвал мужчину "чудом тупорылым". Автор ролика заметил, что от охранника пахло алкоголем. В пресс-службе больницы заявили, что проверят информацию и установят причину произошедшего.

В Краснодаре спасатели на лодках эвакуировали людей из трамвая.

Видео: ВК / Краснодар