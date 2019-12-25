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В Кировском районе охранник нашел в заброшенных постройках  пакет с наркотиками
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

В Кировском районе охранник нашел в заброшенных постройках  пакет с наркотиками

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе охранник обнаружил в заброшенных постройках  пакет с наркотическими веществами. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Петербуржец обнаружил пакет с наркотиками в постройках на Мурманском шоссе. Инцидент произошел в понедельник, 28 декабря, в 01:26. В полицию обратился начальник караула ООО "Транснефть Балтика". Мужчина заявил, что во время осмотра заброшенных помещений он наткнулся на подозрительный предмет размером 20×20 сантиметров. Пакет был перемотанный изолентой, а внутри находилось кристаллообразное вещество.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в центре города автомобиль сбил петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: кировский район, мурманское шоссе, нашли наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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