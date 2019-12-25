В центре города автомобиль сбил петербурженку

На место происшествия прибыли и медики, и полиция.

В понедельник, 28 декабря, в центре Северной столицы произошло ДТП, где пострадала петербурженка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. девушка попала под колеса автомобиля.

Девушке здоровья, как же достучаться до пешеходов, что их плохо видно в темноте в свете встречных фар очевидцы.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Петербурженку увезли в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что на Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки.

Фото: vk.com/spb_today