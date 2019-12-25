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В центре города автомобиль сбил петербурженку
Сегодня, 10:09
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IRINA_CHALKINA

В центре города автомобиль сбил петербурженку

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На место происшествия прибыли и медики, и полиция.

В понедельник, 28 декабря, в центре Северной столицы произошло ДТП, где пострадала петербурженка. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. девушка попала под колеса автомобиля.

Девушке здоровья, как же достучаться до пешеходов, что их плохо видно в темноте в свете встречных фар

очевидцы.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Петербурженку увезли в больницу. 

Ранее мы сообщали о том, что на Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, гороховая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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