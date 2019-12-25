В центре города автомобиль сбил петербурженку

В понедельник, 28 декабря, в центре Северной столицы произошло ДТП, где пострадала петербурженка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. девушка попала под колеса автомобиля.
Девушке здоровья, как же достучаться до пешеходов, что их плохо видно в темноте в свете встречных фар
очевидцы.
На место происшествия прибыли медики и полиция. Петербурженку увезли в больницу.
Ранее мы сообщали о том, что на Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки.
Фото: vk.com/spb_today
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