На Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции.

В минувший понедельник, 28 декабря, в одном из домов по Полюстровскому проспекту нашли труп. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Около двух часов ночи в полицию обратилась петербурженка. Женщина рассказала, что в одной из квартир по Полюстровскому проспекту лежит труп мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержали его 37-летнюю сожительницу.

Правоохранители предполагают, что мужчину убили ножом в ходе ссоры во время распития алкогольных напитков. Орудие преступления изъяли.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный по имени "Хаме" изнасиловал 40-летнюю петербурженку.

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