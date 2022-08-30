Охранник избил россиянина дубинкой на глазах у ребенка и попал на видео

В Туапсе сотрудник ЧОП не позволил отдыхающим пройти к пляжу.

Сотрудник частного охранного предприятия избил россиянина в курортном городе. Инцидент зафиксирован на территории Туапсе. Известно, что конфликт произошел из-за попытки отдыхающих пройти к пляжу. На кадрах зафиксировано, что сотрудник ЧОП нецензурно просит туристов отойти от КПП и не пытаться пройти через эту территорию, а после хватается за дубинку на глазах у женщины и ее ребенка. После орудие драки успевает перехватить муж туристки. Он также наносит обидчику серию ударов. От увиденной сцены малыш за кадром начинает плакать.

Уйди лучше, мы будем ходить здесь каждый божий день. мать ребенка

В издании "Лента.ру" отмечают, что после того, как россиянин дал отпор, охранник достал похожий на пистолет предмет и заявил о своей готовности использовать оружие для того, чтобы гости города не смогли подойти к пляжу.

Захарова порекомендовала россиянам отдых в Анапе.

Фото и видео: