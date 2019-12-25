Охранник избил подростка в петербургском ТЦ

У несовершеннолетнего был при себе перцовый баллончик, но он не был пущен в ход.

Вечером понедельника, 1 августа, в петербургском ТЦ "Пик" произошла потасовка между охранником комплекса и подростком. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

По данным прохожих, секьюрити отобрал у несовершеннолетнего электронную сигарету, а при попытке вернуть ее ударил парня.

Сам подросток достал перцовый баллончик и нецензурно высказался. В результате конфликта у подростка сломаны наушники.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

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