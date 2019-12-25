В Петербурге любовник избил женщину после полового акта

По подозрению в совершении противоправных действий был задержан 24-летний уроженец Азербайджана.

Уроженца Азербайджана подозревают в насилии в отношении любовницы на улице Димитрова. Проводится проверка. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 31 июля в больницу поступила 37-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой живота, гематомами обоих запястий, обеих голеней, с острым ингаляционным отравлением неустановленным веществом психотропного действия.

По подозрению в совершении противоправных действий был задержан 24-летний уроженец Азербайджана. Со слов самой пострадавшей, с подозреваемым она была знакома с апреля, ранее у них уже были неоднократные встречи интимного характера. В этот раз женщина снова пришла к нему в гости, но после полового акта она захотела пойти домой. Подозреваемый не желал этого и избил её, женщине понадобилась помощь медиков.

Также накануне ещё один мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку в деревне Малые Колпаны.

Фото: Piter.tv