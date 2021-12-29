Охранник испортил картину ученицы Малевича в "Ельцин центре"

Реставрационные работы оценили в четверть миллиона рублей.

Установлена личность вандала, который испортил картину ученицы художника Каземира Малевича в "Ельцин центре". Это сделал в свой первый рабочий день сотрудник ЧОП, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

В январе неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры". Реставраторы оценили работы по восстановлению предмета искусства в 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Подозреваемого задержали в начале февраля.

В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра". из сообщения пресс-службы ЕЦ

Отметим, что работа Лепорской входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи.

Ранее картину воспитанника Ильи Репина "Ополчение 1912 года" выставили на торги за 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv