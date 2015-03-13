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Кремль не знает, что стало поводом для проверки "Ельцин центра" на деятельность иноагента

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Дмитрий Песков оценил работу Минюста РФ.

Российская администрация при президенте Владимире Путине не знают, что стало поводом для проверки "Ельцин центра" на деятельность иностранного агента в Свердловской области страны. Такой информации с журналистами на регулярном брифинге от 15 июня сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что подобные мероприятия остаются прерогативой работы министерства юстиции России.

Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, екатеринбург, ельцин центр, иноагенты, кремль, минюст, обыски
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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