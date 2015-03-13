Кремль не знает, что стало поводом для проверки "Ельцин центра" на деятельность иноагента

Дмитрий Песков оценил работу Минюста РФ.

Российская администрация при президенте Владимире Путине не знают, что стало поводом для проверки "Ельцин центра" на деятельность иностранного агента в Свердловской области страны. Такой информации с журналистами на регулярном брифинге от 15 июня сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что подобные мероприятия остаются прерогативой работы министерства юстиции России.

Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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