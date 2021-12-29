Картину воспитанника Ильи Репина «Ополчение 1912 года» выставили на торги за 10 млн рублей

Работу написал выпускник Академии художеств Павел Шмаров.

Картину воспитанника Ильи Репина "Ополчение 1912 года" можно увидеть на торгах. Ее оценивают в 10 млн рублей. Об этом сообщили пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

Работу написал выпускник Академии художеств Павел Шмаров. Он был баталистом и писал картины в жанре крупных форматов. Его произведения отличаются многофигурными композициями, ярким колоритом с превалированием синих, зеленых, оранжево-красных оттенков.

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Фото: Литфонд