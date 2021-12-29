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Картину воспитанника Ильи Репина «Ополчение 1912 года» выставили на торги за 10 млн рублей
Сегодня, 14:46
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Картину воспитанника Ильи Репина «Ополчение 1912 года» выставили на торги за 10 млн рублей

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Работу написал выпускник Академии художеств Павел Шмаров.

Картину воспитанника Ильи Репина "Ополчение 1912 года" можно увидеть на торгах. Ее оценивают в 10 млн рублей. Об этом сообщили пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

Работу написал выпускник Академии художеств Павел Шмаров. Он был баталистом и писал картины в жанре крупных форматов. Его произведения отличаются многофигурными композициями, ярким колоритом с превалированием синих, зеленых, оранжево-красных оттенков. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге начался фестиваль "Пять вечеров" им. Александра Володина.

Фото: Литфонд

Теги: илья репин, искусство, культура, ополчение, торги, ученик ильи репин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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