В Музее художественного стекла готовится к открытию выставка Овика Манукяна

Петербуржцам предлагают насладиться красотой ярких, многоцветных стеклянных фигур и композиций, которые завораживают и затрагивают в каждом зрители что-то свое.

В Музее художественного стекла готовится к открытию новая выставка проекта "Московские сезоны". Здесь представят новые работы Овика Манукяна. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.



В экспозицию войдут воплощенные в стекле природа, космос и эмоции человека. Свою выставку художник назвал "От земли до небес", а среди выставляемых работ "Далекая галактика", "Троица", "Полет в ночи", "Инь и Ян", "Шелковый шелест", "Пробуждение", "Волнение".

Петербуржцам предлагают насладиться красотой ярких, многоцветных стеклянных фигур и композиций, которые завораживают и затрагивают в каждом зрители что-то свое.

Открытие выставки "От земли до небес" запланировано на 19 апреля. Желающие смогут не только первыми увидеть работы, но и познакомиться с их автором.

Ранее мы писали, что выставка "Город собак" прошла в Петербурге.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова