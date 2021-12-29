В Петербурге начался фестиваль «Пять вечеров» им. Александра Володина

Зрителям покажут спектакли и фильмы.

В Северной столице сегодня, 6 февраля, стартовал театральный фестиваль "Пять вечеров" им. Александра Володина. Он продлится до 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

На фестивале покажут премьеры фильма "День мертвых" Виктора Рыжакова и постановку "Записки нетрезвого человека" Руслана Кудашова. Запланирован и конкурс современных мастеров драматургии "Первая читка".

В четные даты недели будут проводится мастер-классы и лекции, а в нечетные зрители увидят пять спектаклей.

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