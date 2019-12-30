  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Охранник и посетитель поймали магазинного разбойника на Сиреневом бульваре
Сегодня, 16:32
55
himif

Охранник и посетитель поймали магазинного разбойника на Сиреневом бульваре

0 0

Мужчина похитил пять тысяч рублей из кассы, угрожая кассиру.

После полуночи в понедельник, 20 января, полиция Выборгского района получила сообщение о разбое в магазине на Сиреневом бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, за несколько минут до звонка в торговый павильон ворвался неизвестный и начал угрожать молодой женщине-кассиру похожим на нож предметом. Мужчина похитил пять тысяч рублей из кассового аппарата, но не смог уйти со своей скромной добычей далеко: его остановили охранник и посетитель.

Подозреваемым разбойником оказался 34-летний безработный мужчина, живущий неподалеку от магазина. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Джанелидзе из-за сильных ожогов скончалась 83-летняя женщина.

Фото: pixabay

Теги: задержание, продуктовый магазин, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии