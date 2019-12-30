Охранник и посетитель поймали магазинного разбойника на Сиреневом бульваре

После полуночи в понедельник, 20 января, полиция Выборгского района получила сообщение о разбое в магазине на Сиреневом бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Как выяснилось, за несколько минут до звонка в торговый павильон ворвался неизвестный и начал угрожать молодой женщине-кассиру похожим на нож предметом. Мужчина похитил пять тысяч рублей из кассового аппарата, но не смог уйти со своей скромной добычей далеко: его остановили охранник и посетитель.
Подозреваемым разбойником оказался 34-летний безработный мужчина, живущий неподалеку от магазина. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее в Джанелидзе из-за сильных ожогов скончалась 83-летняя женщина.
Фото: pixabay
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