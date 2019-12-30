В Джанелидзе из-за сильных ожогов скончалась 83-летняя женщина

В больницу женщину привезли перед самым Новым годом. Пенсионерка получила ожоги в своей ванной.

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе скончалась 83-летняя пенсионерка, которая перед Новым годом получила сильные ожоги от горячей воды. Её привезли в медучреждение 31 декабря в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, 20 января женщина скончалась. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка получила сильные ожоги горячей водой в своей ванной. У неё были ожоги задней и верхней поверхности бедер, ягодиц, голеней, стоп, она находилась в шоковом состоянии.

В больнице её поместили в ожоговую реанимацию, но несколько дней назад женщина скончалась.

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