Петербурженка едва не сварилась в ванне собственной квартиры

Пациентку поместили в реанимацию.

В Калининском районе Петербурга 82-летняя женщина едва не сварилась в ванне собственной квартире, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Происшествие произошло около часа ночи 31 декабря. Петербурженку доставили НИИ скорой помощи из квартиры на Гражданском проспекте. Там у нее диагностировали ожоги обеих первой и третьей степеней ног и ягодиц. Из-за слишком горячей ванны у пенсионерки поражено 25% тела. Скорую для нее вызвала родственница.

В эту же ночь пожилая петербурженка едва не сгорела в собственной квартире дома 18 по улице Петра Смородина. Во время пожара 98-летняя женщина получила ожоги пламенем ног, туловища и поясницы второй и четвертой степеней и отравление продуктами горения.

На данный момент обе женщины находятся в реанимации.

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