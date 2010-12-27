В Петербурге мужчина испугался собаку и ударил ножом ее хозяйку

Злоумышленника задержали.

В Невском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, ударившего женщину ножом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина обратилась к правоохранительным органам с рассказом о том, что на Запорожской улице к ней подошел неизвестный молодой человек, когда она в 8:30 гуляла с собакой. Незнакомец начал к ней приставать, а потом заявил, что боится собаку. После того, как женщина отказалась убирать своего питомца, преступник порезал ей куртку ножом.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но мужчина на тот момент уже скрылся. Женщина написала заявление и приложила медицинское заключение о получении ею ушиба правой голени.

Спустя два дня неизвестный снова объявился. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, проживающего на Шлиссельбургском проспекте. Отмечается, что он вел себя агрессивно и много ругался матом.

Оказалось, что мужчина находится под диспансерным наблюдением с 2000-го года. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

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Фото: Pixabay