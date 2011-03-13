Две пассажирки автобуса № 85 получили химические ожоги от мокрых сидений

У пострадавших диагностировали поражения кожи ягодиц, бёдер и ладоней — у одной из женщин кожа почернела.

В Санкт-Петербурге две женщины получили химические ожоги после поездки в автобусе маршрута № 85. Как сообщает издание "Фонтанка", инцидент произошёл 10 июля около 16:30. Пассажирки обратились за медицинской помощью, пожаловавшись на жжение после контакта с мокрыми сиденьями.

Первая пострадавшая была доставлена в больницу с перекрёстка Выборгского шоссе и проспекта Луначарского. У неё диагностировали ожоги ягодиц, задней поверхности бёдер и ладоней. Вторая женщина также госпитализирована с аналогичными повреждениями. По предварительным данным, у одной из пассажирок кожа почернела после соприкосновения с жидкостью.

Транспортное предприятие и правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Природа химического вещества и причины его появления в салоне автобуса устанавливаются.

Ранее в Башкирии три человека погибли в ДТП.

Фото: Piter.tv