Охранник до смерти избил дебошира в хостеле и получил пять лет тюрьмы

Инцидент произошел 23 октября 2019 года.

Охранника отправили на пять лет в колонию строгого режима за смертельное избиение постояльца хостела на улице Достоевского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 23 октября 2019 года. Охранник в этот день приехал в хостел по сигналу тревожной кнопки, там пьяный постоялец не хотел выезжать из номера. Охранник повалил мужчины на пол и дважды ударил резиновой палкой в область правого межреберья.

Спустя шесть дней, ранним утром 29 октября пострадавший скончался в общественном туалете на Ладожском вокзале.

Охраннику предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — о превышении полномочий работником ЧОП и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Охранник согласился только с первой статьёй.

Обвиняемый 5 лет проведет в колонии, также ему в течение двух лет нельзя заниматься частной охранной деятельностью.

Ранее в Новом Девяткино пьяный мужчина до смерти избил младшего брата.

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