Охранная машина и иномарка столкнулись на Зенитчиков

Машины сильно разбиты.

Утром 25 октября на пересечении улиц Зенитчиков и Краснопутиловской столкнулись два автомобиля. "КИА Оптима" и "Рено Дастер", принадлежащий охранному предприятию "Транспортная безопасность", не поделили дорогу. Из-за столкновения "КИА" с раскуроченным капотом вылетела на пешеходный переход, "раненая" охранная машина еще могла проехать несколько метров по проезжей части на перпендикулярном участке дороги.

Автомобили довольно сильно повреждены, информации о пострадавших пока не поступало.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее рейсы из Петербурга в Рим отменили из-за забастовок.

Видео: Piter.TV