Весь мир восхитила бегущая охрана лидера КНДР в Южной Корее

По интернету разлетелось видео кортежа лидера КНДР. Автомобиль двигался в сопровождении 12 бегущих охранников в строгих костюмах.

В эти дни проходит историческая встреча двух Корейских государств.

Северокорейский лидер впервые в истории страны пересёк военно-демаркационную линию. В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы двух государств: предложили создать скоростное железнодорожное сообщение между двумя странами и заявили о стремлении к объединению.

По окончании первой части переговоров лидер КНДР отправился перекусить в районе демаркационной линии в Пханмуджоме. Весь путь автомобиль Ким Чен Ына сопровождали 12 телохранителей. Атлетически сложенные охранники в строгих костюмах бежали, окружив бронированный автомобиль. По 5 человек с каждого бока авто и 2 человека сзади.

Видео: CNN