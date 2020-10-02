На видео сняли охоту ладожских нерп на косяк мелкой рыбы

Съемки велись с высоты птичьего полета.

Охоту ладожских нерп на косяк мелкой рыбы сняли на видео. Съемки велись с высоты птичьего полета. Ролик опубликован в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сможете сосчитать всех охотящихся нерп?" – задали вопрос авторы видео.

Специалисты рассказали, что сейчас у них "горячие полевые деньки". Они плотно занимаются "коптероводством" и определяют границы, позволяющие получать интересную информацию о жизни нерп в природе и при этом не доставлять животным беспокойства во время отдыха.

Ранее мы писали, что откормившуюся нерпу Краськову выпустили на волю.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99