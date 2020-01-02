Маленькие петербуржцы нарисовали Деду Морозу огромную открытку

Ее доставят волшебнику прямо в Великий Устюг.

Маленькие художники из Петербурга нарисовали Деду Морозу огромную открытку размером три на два метра и весом около 30 кг. Ее доставят волшебнику по почте прямо в Великий Устюг. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Автором идеи является петербургская художница Валерия Лошак. Она вместе со своими учениками из изобразительной студии рисовала открытку на протяжении целого месяца. Внутри дети написали свои пожелания для главного новогоднего сказочника.

Ранее мы рассказывали, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза.

Фото: Instagram / lera_looo