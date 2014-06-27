Каток размером с десять теннисных кортов открылся в Новой Голландии

Ледовая площадка площадью 2000 м² будет работать до весны 2026 года.

На Крестовском острове открылся масштабный каток площадью 2000 м², который начал работу сразу после первого зимнего снегопада в городе. Как сообщает официальный Telegram-канал проекта, ледовая арена расположилась на месте газона и сравнима по размерам с десятью теннисными кортами.

Современная система охлаждения позволяет катку функционировать даже в периоды потепления. Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:30 до 15 марта 2026 года, с обязательными получасовыми перерывами на очистку льда. Для посетителей предусмотрены льготные билеты, которые можно приобрести онлайн с понедельника по четверг и активировать в кассе при предъявлении подтверждающих документов.

Открытие сезонного катка стало одним из первых зимних развлечений в Петербурге, где коммунальные службы в настоящее время работают в усиленном режиме, устраняя последствия снегопада.

Видео: Telegram / Остров Новая Голландия