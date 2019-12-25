Вдоль трассы "Кола" смонтировали 32,5 км ограждения от лосей

За последние 5 лет на выбранном участке в Лодейнопольском районе произошло 10 аварий с участием сохатых.

На участке трассы "Кола" в Лодейнопольском районе установили сетчатое ограждение, препятствующее выходу на дорогу лосей. Специалисты смонтировали 32,5 км преграды вдоль проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Подчёркивается, что на указанном участке со 182-го по 219-й км произошло 10 аварий с участием сохатых за последние 5 лет. В результате 11 человек были травмированы, двое погибли. Особенно часто ДТП происходят в период миграции лосей.

Ещё в 2016 году на обходе Лодейного Поля установили систему "электронный пастух", благодаря которой аварий стало меньше. Теперь эту функцию будет дополнять и новое ограждение. В общей сложности на "Коле" смонтировано 178,2 км различных огораживающих элементов.

Ранее мы сообщили о том, что движение ограничат на 10 трассах в Ленобласти 4 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"