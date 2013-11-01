Движение ограничат на 10 трассах в Ленобласти 4 августа

Движение ограничат из-за проведения дорожных работ. Водителей просят быть внимательными.

Сегодня, 4 августа, на десяти трассах Ленинградской области ограничивают движение из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения затронули трассы М-10 "Россия", Р-21 "Кола", А-120 "Санкт-Петербургское южное — полукольцо", А-114 "Вологда – Тихвин" и А-181 "Скандинавия". А также А-181 "Выборг – Светогорск", А-181 "Магистральная", А-121 "Сортавала", А-180 "Нарва" и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

На участках установят дорожные знаки, ликвидируют деформацию покрытия и отмоют разделительные полосы.

Ранее мы писали, что новые ограничения движения вводятся на Пискарёвском путепроводе с 6 августа.

Фото: Piter.tv