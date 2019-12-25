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Гранитную набережную Дудергофского канала очистили от рисунков
Сегодня, 9:58
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Гранитную набережную Дудергофского канала очистили от рисунков

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Граждан попросили не портить сооружения из гранита.

Специалисты СПб ГКУ "Ленводхоз" очистили набережную Дудергофского канала в Красносельском районе от граффити. Об этом 16-го сентября сообщила пресс-служба учреждения.

Также в первоначальный вид привели гидротехническое сооружение. Сотрудники "Ленводхоза" регулярно проверяют, чтобы на нем не было несанкционированных изображений или надписей. 

Отмечается, что гранитные ограждения Дудергофского канала часто привлекают внимание уличных художников. В учреждении попросили бережно относиться к сооружениям из гранита и не портить их рисунками, так как от этого страдает поверхность. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Синопской набережной появился стрит-арт с Александром Невским. 

Фото: ВКонтакте / Ленводхоз

Теги: гранит, граффити, дудергофский канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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