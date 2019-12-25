Гранитную набережную Дудергофского канала очистили от рисунков

Граждан попросили не портить сооружения из гранита.

Специалисты СПб ГКУ "Ленводхоз" очистили набережную Дудергофского канала в Красносельском районе от граффити. Об этом 16-го сентября сообщила пресс-служба учреждения.

Также в первоначальный вид привели гидротехническое сооружение. Сотрудники "Ленводхоза" регулярно проверяют, чтобы на нем не было несанкционированных изображений или надписей.

Отмечается, что гранитные ограждения Дудергофского канала часто привлекают внимание уличных художников. В учреждении попросили бережно относиться к сооружениям из гранита и не портить их рисунками, так как от этого страдает поверхность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Синопской набережной появился стрит-арт с Александром Невским.

Фото: ВКонтакте / Ленводхоз