На Синопской набережной появился стрит-арт с Александром Невским

В воскресенье, 12 сентября, в Центральном районе Петербурга появился новый стрит-арт с изображением Александра Невского. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Он расположен на Синопской набережной, 24, недалеко от одноименного моста. Автор работы неизвестен.

Недавно Piter.tv писал, что на этом же месте в начале августа появился стрит-арт в поддержку олимпийцев. Тогда на фасаде дома нарисовали известный логотип группы The Rolling Stones. Изображение было выполнено в цветах российского триколора. Над рисунком не менее известная надпись "We will ROC you".

Ранее в Петербурге появилось граффити с Марией Колесниковой.

Фото: Instagram / city_peterburg_online