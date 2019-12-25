На Синопской набережной появился стрит-арт с Александром Невским

В воскресенье, 12 сентября, в Центральном районе Петербурга появился новый стрит-арт с изображением Александра Невского. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Он расположен на Синопской набережной, 24, недалеко от одноименного моста. Автор работы неизвестен.
Недавно Piter.tv писал, что на этом же месте в начале августа появился стрит-арт в поддержку олимпийцев. Тогда на фасаде дома нарисовали известный логотип группы The Rolling Stones. Изображение было выполнено в цветах российского триколора. Над рисунком не менее известная надпись "We will ROC you".
Ранее в Петербурге появилось граффити с Марией Колесниковой.
Фото: Instagram / city_peterburg_online
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