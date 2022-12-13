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Ограничения движения в тоннеле петербургской дамбы введут с 23 января
Сегодня, 13:16
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Ограничения движения в тоннеле петербургской дамбы введут с 23 января

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Водителей предупредили о проводимых работах по комплексно-технологическомц обслуживанию.

С понедельника, 23 января, в Северной столице вступают в силу ограничения на дамбе. Автолюбителей предупреждает пресс-служба "Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений".

Ограничения коснутся полос в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо). Они продлятся в период с 23 по 26 января. В это время специалисты займутся комплексно-технологическим обслуживанием оборудования и систем безопасности.

Точное время работ не установлено. Водителям настоятельно рекомендуют отслеживать изменения в дорожной обстановке по онлайн-картам. 

Ранее мы сообщили о том, что на съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января.

Фото: КЗС

Теги: кзс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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