Ограничения движения в тоннеле петербургской дамбы введут с 23 января

С понедельника, 23 января, в Северной столице вступают в силу ограничения на дамбе. Автолюбителей предупреждает пресс-служба "Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений".
Ограничения коснутся полос в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо). Они продлятся в период с 23 по 26 января. В это время специалисты займутся комплексно-технологическим обслуживанием оборудования и систем безопасности.
Точное время работ не установлено. Водителям настоятельно рекомендуют отслеживать изменения в дорожной обстановке по онлайн-картам.
Ранее мы сообщили о том, что на съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января.
Фото: КЗС
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