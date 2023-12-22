На развязке КАД с Московским шоссе введут ограничения скорости

На время замены шумозащитных экранов на участках 64-го и 65-го км внутреннего кольца КАД скорость будет ограничена до 50 км/ч на всех четырёх полосах.

В период с 5 марта по 5 апреля 2024 года на КАД Петербурга в районе развязки с Московским шоссе временно будет введено ограничение скоростного режима с целью замены шумозащитных экранов. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на участках 64-го и 65-го км внутреннего кольца КАД скорость будет ограничена до 50 км/ч на всех четырёх полосах. Как уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, работы будут проводиться в полосе безопасности.

Организация приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что в трех районах Петербурга с 20 февраля изменят схему движения транспорта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"