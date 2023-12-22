В трех районах Петербурга с 20 февраля изменят схему движения транспорта

Речь идет о Петроградском, Невском и Приморском районах.

В трех районах Петербурга изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Петроградском районе с 20 февраля ограничат проезд по Петрозаводской улице от Лодейнопольской до Чкаловского проспекта. Также водители не смогут проехать по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице. Ограничение действует до 30 марта.

В Невском до 22 мая ограничен проезд на улице Крупской. Там ведутся работы по устройству газопровода.

В Приморском районе с 20 февраля по 6 марта водители не смогут проехать по Старобельской улице у пересечения с Лисичанской улицей. Там будут прокладывать водопроводную сеть.

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель вел автобус и смотрел видео. Его уволят.

Фото: Piter.tv