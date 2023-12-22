В Петербурге водитель вел автобус и смотрел видео. Его уволят

Городская прокуратура проверяет у него наличие всех нужных для осуществления этой деятельности документов.

В Петербурге управлявший рейсовым автобусом №41 иностранец в момент вождения параллельно смотрел видео на своем телефоне. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 16 февраля.

По данным ведомства, водитель в рабочее время решил посмотреть видео на смартфоне. Это категорически запрещено правилами перевозки пассажиров и служебными инструкциями. Водитель-иностранец грубо выражался на просьбы петербуржцев о прекращении просмотра ролика.

Мужчина отстранен от работы и в ближайшее время будет уволен. Городская прокуратура проверяет у него наличие всех нужных для осуществления этой деятельности документов.

Кроме того, в комитете по транспорту Петербурга заявили, что в связи с инцидентом вице-губернатор Кирилл Поляков дал задачу ведомству совместно с негосударственными перевозчиками провести работу по повышению качества обслуживания пассажиров общественного транспорта. Прокурор Виктор Мельник поручил проверить водителей-иностранцев на предмет соблюдения ими миграционного законодательства.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)