Арестован нетрезвый водитель каршеринга, который ездил по Дворцовой площади

На мужчину составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.16 и 20.1 КоАП РФ.

Дзержинский районный суд рассмотрел материалы, переданные полицией, и вынес решение об административном аресте 22-летнего водителя каршеринга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и катавшегося по Дворцовой площади утром 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что при патрулировании наряд ДПС заметил каршеринговый автомобиль Chery Tiggo, который со стороны Певческого моста выехал на Дворцовую площадь, нарушая правила ПДД. Водитель сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен правоохранителями. Машиной управлял 22-летний житель поселка имени Свердлова Всеволожского района, а в салоне находились двое нетрезвых его приятелей.

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку для последующей передачи представителю каршеринговой компании. На мужчину составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.16 и 20.1 КоАП РФ. Он арестован на 10 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что за пьяную езду петербуржец получил условный срок.

Фото: Piter.TV