С 18 мая движение ограничат в трёх районах Петербурга

Временные изменения затронут юг, восток и центр города.

С четверга, 18 мая, в Московском, Невском и Центральном районах Северной столицы будет введено ограничение движение на участках ряда трасс. Об этом информирует пресс-служба ГАТИ.

В частности, по конца месяца сузят проезд Дизельному проспекту для ремонтных работ на участке трассы от Московского шоссе до Среднерогатской улицы. Кроме того, до 21 мая в связи с проведением инженерных работ в ночное время суток будет ограничено движение по проспекту Обуховской обороны в Невском районе. Ограничения будут вступать в силу ежедневно с 01:25 до 04:45.

Наконец, в период с 18 мая по 11 июня в центре города пройдут работы по прокладке электрокабеля. Автомобили не смогут проехать по участку Апраксина переулка от Степановского проезда до набережной реки Фонтанки. Кроме того, до 9 июгя сузят проезд по Бородинской улице.

Ранее петербуржцев предупредили об ограничениях движения сразу в нескольких районах с 17 мая.

Фото: Piter.TV