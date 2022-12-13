Петербуржцев предупредили об ограничениях движения сразу в нескольких районах с 17 мая

Всего ремонтные работы перекроют проезд в пяти районах.

Со среды, 17 мая, в Северной столице начнёт действовать ряд новых ограничений движения транспорта в пяти районах. Как отмечает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), все они будут связаны с ремонтными работами.

В частности, перекрытие улиц коснётся Курортного района. До 9 июня будет затруднен проезд по улице Мосина от улицы Воскова до 3-й Поперечной улицы в Сестрорецке. Также до середины октября будет действовать ограничение в Петроградском районе на пересечении Татарского переулка и Съезжинской улицы. Ло 18 октября невозможно будет проехать по участку набережной Чёрной речки от улицы Академика Шиманского до Карельского переулка (Приморский район), а до 23 мая в Лисьем Носу ограничат участок Кольцевой улицы от Морской улицы до Дачной улицы.

В Пушкинском районе на юге города временно недоступным станет проезд у дома №162 по Московскому шоссе в Шушарах от Экспедиторского проезда до Ленсоветовского моста. Ограничения на участке продлятся до 13 июня. Наконец, как мы писали ранее, в Парголово (Выборгский районе) закроют проезд по Заречной улице от улицы Михаила Дудина до улицы Михаила Гаврилова.

Фото: Piter.TV