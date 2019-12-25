Ограничения на въезд в Сосновый Бор могут ввести в ближайшее время

Точная дата "закрытия" пока не сообщается.

Введение тестового режима ЧС в Сосновом Бору отложено на неопределенной срок. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале правительства Ленобласти.

Напомним, что в среду, 8 апреля, после совещания региональных губернаторов с президентом РФ, Александр Дрозденко объявил о скором закрытии города для проезда личного транспорта по просьбе местных жителей.

Мы не должны допустить там большой вспышки заболевания – у нас там ЛАЭС и институт ядерных исследований. Работают люди с высокой квалификацией и серьезной зоной ответственности. – отметил губернатор

Ограничения должны были протестировать уже сегодня, но, согласно последней информации, они появятся постепенно, в соответствии с быстро меняющейся ситуацией. Сейчас в регионе разрабатывают пакет необходимых для "закрытия" документов.

Ранее мы рассказали о том, что У сотрудника Ленинградской АЭС в Сосновом Бору выявлен коронавирус.

Фото: ВКонтакте / leningradaes