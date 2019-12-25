На участке дамбы между Кронштадтом и Приморским шоссе ограничат движение 14 сентября

Затруднения движения со 134-го по 13-й км продлятся 6 дней. В это время будет вестись ремонт деформационных швов моста водопропускного сооружения В-4.

Автомобилистов предупреждают об ограничениях движения на петербургской дамбе. Движение транспорта на участке между Кронштадтом и Приморским шоссе будет затруднено 6 дней подряд во время ремонта деформационных швов моста водопропускного сооружения В-4. Об этом сообщила Дирекции Комплекса защитных сооружений.

Речь идёт об участке с 134-го по 13-ый километр, где будут попеременно перекрываться правая и средняя полосы внутреннего кольца КАД.

Завершатся мероприятия 19 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Каменноостровскому проспекту Петербурга ограничат на два года.

Фото: Пресс-служба Смольного