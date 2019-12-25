Движение по Каменноостровскому проспекту Петербурга ограничат на два года

Там пройдут работы по размещению пешеходной галереи.

Участок Каменоостровского проспекта от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова частично перекроют на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения вступят в силу 14 сентября 2022 года. Кроме того, в этот же день, также на 2 года, ограничат движение транспорта по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

Масштабные работы также стартуют в среду во Фрунзенском районе. До 11 октября 2023 года будет ограничено движение у дома №251 по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы до Расстанной.

В Приморском районе 14 сентября закроется движение по Яхтенной улице у Приморского шоссе. Там ремонтируют дорогу.

В Центральном районе с 14 по 22 сентября могут возникнуть неудобства при проезде Чернышевского проспекта у Шпалерной улицы. Также до 18 сентября будут идти работы на Шпалерной от Потемкинской до проспекта Чернышевского.

Фото: Piter.tv