Автомобилистов предупредили о скоростных ограничениях в районе развязки с Октябрьской набережной

С 15 августа по 15 сентября на участке пройдёт установка шумозащитных экранов.

В период с 15 августа по 15 сентября на внутреннем кольца КАД в области развязки с Октябрьской набережной будет действовать ограничение скорости, Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Автомобилисты смогут двигаться по всем полосам с максимальной скоростью до 50 км/ч. Причиной временных ограничений станет установка новых шумозащитных экранов.

Также на участке появятся временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга будут действовать ограничения движения с 22 июля.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"