Автомобилистов предупредили о скоростных ограничениях в районе развязки с Октябрьской набережной

В период с 15 августа по 15 сентября на внутреннем кольца КАД в области развязки с Октябрьской набережной будет действовать ограничение скорости, Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Автомобилисты смогут двигаться по всем полосам с максимальной скоростью до 50 км/ч. Причиной временных ограничений станет установка новых шумозащитных экранов.
Также на участке появятся временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.
Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга будут действовать ограничения движения с 22 июля.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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