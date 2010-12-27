В пасхальную ночь в центре Петербурга ограничат движение

Автомобилисты не смогут проехать от Казанской улицы Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина.

7 апреля с 23 часов вечера до полвторого ночи 8 апреля движение транспорта по Казанской площади будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Эта мера связана с проведением праздника православной Пасхи. Автомобилисты не смогут проехать от Казанской улицы Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина. Движение также ограничат на нечетной стороне набережной канала Грибоедова. Автомобили не смогут продолжить движение от Невского проспекта до Гороховой улицы.

НАпомним, что 8 апреля Русская Православная Церковь празднует Пасху. Корреспонденты Piter.TV узнали рецепты вкусных куличей к празднику.